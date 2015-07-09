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الأهلي لاتحاد الكرة: لا يوجد أسهل من الصوت العالي .. أنتم تصنعون فتنة في الكرة المصرية

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الأهلي لاتحاد الكرة: لا يوجد أسهل من الصوت العالي .. أنتم تصنعون فتنة في الكرة المصرية الأهلي لاتحاد الكرة: لا يوجد أسهل من الصوت العالي .. أنتم تصنعون فتنة في الكرة المصرية

"سياسة الصوت العالي لا يوجد أسهل منها، أنتم تصنعون فتنة كبيرة في الكرة المصرية" هكذا وجه عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي حديثه لاتحاد الكرة.

وتحدث عضو مجلس إدارة الأهلي في برنامج "الكرة والجماهير" الذي تبثه القناة الرسمية لناديه قائلا:"نحن لن نصمت أمام التجاوزات التي تحدث في مباريات كرة القدم في ".

وواصل"كيف يتم السماح بحضور الجماهير في مباريات الفرق الأخرى، اتحاد الكرة يتجاهل التعامل باللوائح والقوانين".

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت يوم الاثنين الماضي حضور جماهير للفريق الأبيض، ما دفع إدارة الإسماعيلي للتأكيد بأنها سترسل احتجاجا لاتحاد الكرة للاعتراض على تواجد مساندين لمنافسه في مدرجات بتروسبورت.

وتابع"إذا كانت سياسة الصوت العالي هي التي تحركك فلا يوجد أسهل منها".

وأتم"يجب على اتحاد الكرة الالتزام بقواعد اللعب، وإلا فإنهم يصنعون فتنة وأزمة كبيرة في الكرة المصرية".

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