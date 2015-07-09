«شروق» تبث الفرح في نفوس الأطفال الأيتام

نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إفطاراً جماعياً لنحو 60 من الأطفال الأيتام في القصباء بالشارقة، مشاركة منها للأطفال فرحة أجواء شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر السعيد.

وكانت «شروق» أطلقت خلال الفترة من 1-18 رمضان، حملة «كسوة العيد للأيتام»، تحت شعار «معاً نرسم البسمة على وجوههم» في أربع من وجهات الهيئة السياحية والترفيهية بالشارقة، وأتاحت من خلالها لموظفيها وزوار وجهاتها فرصة المشاركة في الحملة عبر شراء قسائم تبرع بقيمة 200 درهم، والتي خصص ريعها بالكامل لصالح مشروع كسوة العيد الذي تنفذه مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وقبيل حفل الإفطار، الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئة والمؤسسة، سلّمت خلود سالم الجنيبي، رئيس شعبة الفعاليات في القصباء، قسائم شرائية لكسوة العيد، إلى نوال ياسر الحامدي مدير إدارة الرخاء الاجتماعي بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. كما قام عدد من مسؤولي (شروق) بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الإفطار، والمتمثلة في قسائم للاستمتاع بالمرافق والخدمات الترفيهية المتوفرة في وجهات الهيئة، لهم ولعائلاتهم، خلال أيام عيد الفطر السعيد.