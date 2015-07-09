الموارد البشرية في رأس الخيمة تنظم إفطاراً جماعياً للعمال

نظمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، إفطاراً جماعياً للعمال ومستخدمي الحكومة، بالتعاون مع صالة رأس الخيمة للأفراح، والرحمة للأعمال الخيرية، وذلك إحياء ليوم زايد للعمل الإنساني، واشتمل الإفطار الذي بلغ عدد المشاركين فيه 100 صائم من مستخدمي وعمال حكومة رأس الخيمة، باستذكار سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما يحمله أبناء الإمارات من مشاعر الحب والوفاء في قلوبهم لمؤسس الدولة والدعاء له بالمغفرة وخير الجزاء، تلتها توزيع مصاحف وهدايا تذكارية للمشاركين.

وقالت بدرية المزروعي، نائب مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني يأتي ترسيخاً لقيم التراحم وإكرام العاملين، وهي ترجمة لتوجيهات القيادة العليا في دولة الإمارات في بث التقدير للإنسان، وإجلال العمل الذي يقوم به ومد يد العون للمحتاجين ورسم الفرحة على شفاههم.