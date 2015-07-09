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مهارة طيار «سكاي دايف دبي» تنقذ 14 راكباً

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مهارة طيار «سكاي دايف دبي» تنقذ 14 راكباً مهارة طيار «سكاي دايف دبي» تنقذ 14 راكباً

واجهت طائرة تابعة لأسطول «سكاي دايف دبي» عطلاً فنياً صباح الثلاثاء أثناء تحليقها فوق مقرها في «مرغم»، وتمكن الطيار من الهبوط بها بسلام بدون إصابات.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته في «تويتر» عن «سكاي دايف دبي» قولها إن إحدى الطائرات التابعة لأسطولها واجهت عطلاً فنياً في الساعة الثامنة أثناء تحليقها فوق المنطقة الصحراوية المجاورة لمقرها في «مرغم»، وذلك عقب فترة وجيزة من إقلاعها وعلى متنها 14 من ممارسي القفز بالمظلات والطيار الذي تمكن بمهارة كاملة من السيطرة على الطائرة والهبوط بها بسلام وأمان كاملين.

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