جامعة الشارقة تستضيف أيتام الخدمات الاجتماعية

استضافت جامعة الشارقة بمقر عمادة شؤون الطلبة للعام الثاني أيتام الخدمات الاجتماعية بالشارقة في حفل إفطار جماعي وحضر الحفل ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلبة، والدكتور هشام عبد الحليم مسؤول الأنشطة الطلابية، وموظفو عمادة شؤون الطلبة. ويأتي الحفل في إطار إحياء جامعة الشارقة لذكرى يوم زايد للعمل الإنساني التي تصادف يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرفاناً بدوره في تأسيس ووضع بذور العطاء الإنساني والتي أنبتت ثمارها في كل بقاع الأرض.

أشاد ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة بالحفل، وشكر عمادة شؤون الطلبة على الاستمرار في تنظيم هذه المبادرة الإنسانية الرائعة، التي من شأنها تقوية مشاعر التراحم والتكافل الاجتماعي، وإشعار الأيتام بأنهم ليسوا بمفردهم ولكنهم جزء من عائلة أكبر وهي المجتمع. كما أكد درابسة، عميد شؤون الطلبة، أن من أهداف العمادة، التواصل وبناء الجسور مع المجتمع المحلي وكذلك خدمة المجتمع وتعزيز البعد الديني والإنساني عند الطلبة، وأضاف إن الهدف من الحفل هو إخراج الأيتام من مكان تواجدهم وانتقالهم للحرم الجامعي، بهدف العمل على احتكاكهم بالمجتمع الخارجي وبث الروح المعنوية في نفوسهم.