بالصور.. حفل إفطار قوات الأمن المركزى بجنوب سيناء

قال اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، إن الهدف من إقامة حفل إفطار بحضور كل القيادات الأمنية واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومشايخ وعواقل البدو، هو تدعيم أواصر المحبة بين رجال الشرطة ومختلف فئات المجتمع حرصًا على استتباب الحالة الأمنية واستقراراها بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته مديرية الأمن بفرق قوات الأمن بالعاصمة طور سيناء بحضور رجال القوات المسلحة والقضاء والنيابة العامة ومشايخ القبائل والإعلام والجهات الأمنية، لعرض إنجازات وجهود رجال الشرطة فى حفظ واستقرار الحالة الأمنية بالمحافظة وتكريم عدد من الجنود والضباط والمتفوقين رياضيًا.

وأشار مدير الأمن إلى أن مجندى قوات الأمن المركزى هم حماة الوطن وتأتى هذه الدعوة للاحتفال بذكرى غزوة بدر وانتصارات أكتوبر وانتصار القوات المسلحة والشرطة فى صد الهجوم الإرهابى علي الأكمنة الأمنية بشمال سيناء، مضيفًا: "ماضون فى حربنا ضد الإرهاب ولن نهدأ حتى القضاء عليه نهائيًا".

وأشاد بدور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى دعم المنظومة الأمنية بعدد كبير من كاميرات المراقبة الأمنية لرصد أى تحركات غريبة والتى كان لها دور كبير من نجاح المنظومة الأمنية خلال انعقاد ثلاث مؤتمرات كبرى بشرم الشيخ.

من جانبه، أكد اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لأمن سيناء، أننا جميعًا نسعى فى الوقت الحالى لدحر الإرهاب فى عقر داره وحفظ الاستقرار الأمنى فى كل ربوع سيناء، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الكامل فى العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن القيادات الأمنية دائمًا عند حسن الظن مما كان له بالغ الأثر فى استقرار السياحة بجنوب سيناء حيث تصل نسبة الإشغالات السياحية فى شرم الشيخ إلى ما يزيد عن 65% .

وقرر المحافظ منح 20 ألف جنيه مكافأة لجنود الأمن المركزى تقديرًا منه لجهودهم فى استقرار الأمن.

>وفى ختام الحفل تم تكريم 9 من مجندى الشرطة والضباط المتفوقين رياضيًا بشهادات تقدير ودرع المحافظة كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الأمن.



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