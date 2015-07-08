أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحواء.. خلى بالك كريمات الفرد تحرق شعرك واحترسى من الكيراتين

Google+ Print
لحواء.. خلى بالك كريمات الفرد تحرق شعرك واحترسى من الكيراتين لحواء.. خلى بالك كريمات الفرد تحرق شعرك واحترسى من الكيراتين
الشعر الجاف المجعد من أكبر المشاكل الجمالية التى تواجه المرأة، وللأسف قد يدفعها البحث عن حلول، لاتباع طرق خاطئة وغير صحية فى سبيل الحصول على شعر ناعم وأملس.

كريمات فرد الشعر تحتوى على أخطر المواد الكيميائية
>وتوضح أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، أن كريمات فرد الشعر تعد من أخطر المستحضرات الطبية التى يمكن استخدامها لعلاج جفاف وتجعد الشعر، فهى تحتوى على مواد كيميائية تؤدى إلى آثار سلبية تشبه حرق الشعر.

ويظهر أثر تلك المستحضرات فى سقوط وتلف الشعر وتدميره بصورة كبيرة.


>وتنبه هديل إلى أن بعض صالونات التجميل تعتمد على إضافة كريمات فرد الشعر الى مستحضر الكيراتين، كوسيلة لتحقيق ربحا أعلى ونتائج أكثر وضوحا، وتنصح بضرورة انتقاء صالون التجميل الموثوق به.

ومع عدم توقع نتائج مبالغ فيها بعد استخدام الكيراتين فهو مستحضر يعمل على ترطيب الشعر وفرده بمعدل لا يتجاوز 50% فقط، وأى نتائج تفوق تلك التى يحدثها الكيراتين، تعد مؤشرا إلى عدم سلامة المستحضر الذى تم استخدامه على الشعر، وبالتالى قد نتوقع تضرر الشعر وتساقطه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365