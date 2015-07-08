لحواء.. خلى بالك كريمات الفرد تحرق شعرك واحترسى من الكيراتين

الشعر الجاف المجعد من أكبر المشاكل الجمالية التى تواجه المرأة، وللأسف قد يدفعها البحث عن حلول، لاتباع طرق خاطئة وغير صحية فى سبيل الحصول على شعر ناعم وأملس.

كريمات فرد الشعر تحتوى على أخطر المواد الكيميائية

>وتوضح أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، أن كريمات فرد الشعر تعد من أخطر المستحضرات الطبية التى يمكن استخدامها لعلاج جفاف وتجعد الشعر، فهى تحتوى على مواد كيميائية تؤدى إلى آثار سلبية تشبه حرق الشعر.

ويظهر أثر تلك المستحضرات فى سقوط وتلف الشعر وتدميره بصورة كبيرة.

>وتنبه هديل إلى أن بعض صالونات التجميل تعتمد على إضافة كريمات فرد الشعر الى مستحضر الكيراتين، كوسيلة لتحقيق ربحا أعلى ونتائج أكثر وضوحا، وتنصح بضرورة انتقاء صالون التجميل الموثوق به.

ومع عدم توقع نتائج مبالغ فيها بعد استخدام الكيراتين فهو مستحضر يعمل على ترطيب الشعر وفرده بمعدل لا يتجاوز 50% فقط، وأى نتائج تفوق تلك التى يحدثها الكيراتين، تعد مؤشرا إلى عدم سلامة المستحضر الذى تم استخدامه على الشعر، وبالتالى قد نتوقع تضرر الشعر وتساقطه.