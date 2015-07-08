أبحاث تُثبت فاعلية عقار شهير مضاد للحموضة فى علاج مرض السل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقًا لدراسة سويسرية حديثة، حيث أشارت إلى أن أحد الأدوية الشهيرة لعلاج الحموضة تتمتع بفاعلية كبيرة فى علاج مرض السل، أحد الأمراض الرئوية الخطيرة، والتى يتسبب فيها ميكروب "TB"، ونجم عنه حوالى 1.5 مليون حالة وفاة فى عام 2013 فقط.

وتابعت الدراسة أن عقار الحموضة الشهير الذى يساهم فى علاج السل يعرف باسم لانزوبرازول "Lansoprazole"، وهو متوفر فى صورة الاسم التجارى "Prevacid"، وهو ينتمى إلى مجموعة أدوية مثبطات مضخة البروتون "proton-pump inhibitors"، حيث يمنع المعدة من إفراز كمية كبيرة من الأحماض، وبالتالى يمنع قرح المعدة والحموضة.

وأضافت الدراسة أن عقار "لانزوبرازول" أثبت فاعليته فى علاج مرض السل المقاوم للأدوية، ومن المنتظر أن تستغرق التجارب الإكلينيكية حوالى 10 سنوات قبل أن يستخدم فى علاج المرضى المصابين بهذا المرض الخطير.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر يوليو الجارى.

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