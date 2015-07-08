دراسة:انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال يرفع فرص إصابتهم بالاكتئاب

التستوستيرون من أهم الهرمونات بالنسبة لجسم الرجال، وله دور مهم فى تعزيز الصحة الجنسية، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جورج واشنطن الأمريكية عن أن انخفاض مستويات التستوستيرون يرفع فرص إصابة الرجال بالاكتئاب، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

وتابع الباحثون أن أكثر من نصف الرجال الذين ثبت إصابتهم بانخفاض مستويات التستوستيرون كانوا يعانون من أعراض اكتئابية، لافتين إلى أن 25% منهم كانوا يتناولون بالفعل العقاقير المضادة للاكتئاب.

>وأوضح الباحثون أن مستويات هرمون التستوستيرون تصل إلى أقصى مستوياتها مع بلوغ عمر العشرين، ثم تنخفض مرة أخرى بشكل تدريجى، ومع الانخفاض الكبير فى مستوياتها ترتفع فرص الإصابة بالاكتئاب وانخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب وزيادة إفراز العرق، وكما يصاب بعض الرجال بالهبات الساخنة.

وأوصت الدراسة الأطباء بتحويل الرجال الذين يثبت امتلاكهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون إلى المتخصصين فى الصحة النفسية للكشف عن إصابتهم بالاكتئاب من عدمه.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Sexual Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.