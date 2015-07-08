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«البابا» يعلن وقف عظته الأسبوعية بسبب ترميمات الكاتدرائية

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«البابا» يعلن وقف عظته الأسبوعية بسبب ترميمات الكاتدرائية «البابا» يعلن وقف عظته الأسبوعية بسبب ترميمات الكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني؛ إن عظته الأسبوعية ستتوقف اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

وأضاف البابا تواضروس؛ في عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، أن إيقاف العظة يأتى بسبب بدء أعمال التجديدات بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى، التي يلقي فيها العظة بالكاتدرائية المرقسية وذلك في إطار احتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس الكاتدرائية عام 2018.

من جهٍة آخرى أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قبول البابا تواضروس الثاني الدعوة التي وجهها بطريرك الكنيسة الأثيوبية الأنبا ماتياس الأول؛ لزيارة إثيوبيا، وتم تحديد نهاية سبتمبر المقبل لبدء زيارة تهدف لتقوية العلاقات بين الكنيستين المصرية والأثيوبية وزيارة بعض الأديرة الأثرية هناك.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة في الـ 26 من سبتمبر وتستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه، وتعد الزيارة الأولى للبابا تواضروس للكنيسة الأثيوبية منذ توليه منصبه عام 2012.

أ ش أ

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