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مباحث جرجا بسوهاج تضبط سائقا متهما بقتل سكرتير مدرسة فى مشاجرة بسبب النسب

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مباحث جرجا بسوهاج تضبط سائقا متهما بقتل سكرتير مدرسة فى مشاجرة بسبب النسب مباحث جرجا بسوهاج تضبط سائقا متهما بقتل سكرتير مدرسة فى مشاجرة بسبب النسب
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز جرجا من إلقاء القبض على سائق متهم بقتل سكرتير مدرسة، والمحرر عنها المحضر رقم 2292 إداري مركز شرطة جرجا.

البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم صابرمديرأمن سوهاج بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من إلقاء القبض على قاتل سكرتير مدرسة فى مشاجرة بين عائلتين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب وقادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا تبين تمكن القوات من إلقاء القبض على مؤمن م أ 47 عاما سائق ينتمى لعائلة أبوالمجد والمتهم بقتل السيد ع م ع 48 عاما سكرتير مدرسة ويقيم بناحية المحاسنه دائرة المركز " ينتمي لعائلة عبد المتجلي " إثر إصابته أثناء مشاجرة بين عائلته وعائلة " أبو المجد " والتي تربطهما صلة مصاهرة، ووقعت المشاجرة بسبب خلافات النسب.

وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بقيامه بالتعدي علي المتوفي بالضرب بعصا أثناء المشاجرة.

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مصر 365