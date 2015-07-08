ضبط 635 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص بالمنصورة

تمكنت حملة تموينية بالدقهلية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع لإنتاج اللحوم.

تلقي اللواء سمير الغريب حكمدار مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أسامة فرحات، رئيس مباحث التموين بضبط المدعـو عماد ا - أ - المدير المسئول عن المؤسسة المصرية السعودية الخليجية (فريست بيف) لمصنعات اللحوم بدون ترخيص بناحية شارع مجمع الحاكم ثان المنصورة، وذلك لحيازتة 530 كجم دهن حيوانى .و 150 كجم لحوم مفرومة بالتوابل مجهزة ومعدة للبيع.. و 75 كجم لحوم دواجن مفرومة مجهزة ومعدة للبيع . 45 كجم سجق . 15 كجم جلد دواجن.. بإجمالى مضبوطات قدرها 635 كجم لحوم مفرومة ودهن وسجق بدون بيانات تفيد الصلاحية أو المنشأ ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف الواضح عليها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة . 8 كرتونة × 20 طبق × 1 كجم بإجمالى 160 طبقا بإجمالى وزن 160 كجم كفتة مصنعات لحوم.

7 كرتونة × 10 طبق × 1 كجم بإجمالى 70 طبقا بإجمالي وزن 70 كجم بورجر مصنعات لحوم. عدد 10 أجولة × 5 كيس × 5 كجم بإجمالى 50 كيسا بإجمالى وزن 250 كجم مفروم دواجن. بإجمالي مضبوطات 280 طبق وكيس مصنعات لحوم بإجمالي وزن 480 كجم مصنعات لحوم بورجر وكفتة ومفروم دواجن مدون عليها المزاق الاسم التجارى للمنتجات النهائية شركة فريست بيف للصناعات الغذائية المنصورة دقهلية وغير مكتملة العنوان وناقصة البيانات بعرض تضليل الأجهزة الرقابية

>بالمخالفة لأحكام القانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 2002 والقانون رقم 107 لسنة 1974 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994.

> تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 8631 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2015



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