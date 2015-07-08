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«التحالف الدولي»: 25 ضربة جوية جديدة ضد معاقل تابعة لـ «داعش»

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«التحالف الدولي»: 25 ضربة جوية جديدة ضد معاقل تابعة لـ «داعش» «التحالف الدولي»: 25 ضربة جوية جديدة ضد معاقل تابعة لـ «داعش»

أرشيفية

أعلنت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، أن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 25 ضربة جوية على أهداف تابعة للتنظيم في سوريا والعراق في أحدث جولة من الضربات اليومية على التنظيم المتشدد.

وأضاف بيان قوة المهام المشتركة، أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الأربعاء، أن 14 ضربة وجهت ضد أهداف بالقرب من مدن الفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور والموصل والرمادي وسنجار وتلعفر.. مشيرًا إلى أن هذه الضربات استهدفت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية وأسلحة وسيارات ملغومة.

وأبان أنه تم توجيه 11 ضربة جوية في سوريا لوحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية بالقرب من مدن الحسكة والرقة وكوباني وتل أبيض.

أ ش أ

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