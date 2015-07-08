مقتل 13 من قوات البيشمركة في سنجار بالعراق

تسبب هجوم بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري من “داعش” في مقتل 13 من البيشمركة وقوات حماية اليزيديين في قضاء سنجار، في غضون ذلك قتل 20 من عناصر “داعش” في قصف لمواقع متفرقة للتنظيم في العراق.

وكشف مصدر في وزارة البيشمركة في كردستان العراق اليوم الأربعاء، عن مقتل 13 من قوات البيشمركة وقوات حماية الإيزيديين في قضاء سنجار520/ كم شمال غرب بغداد، وبحسب ما ذكرته ” دويتش فيله”.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري من عناصر تنظيم “داعش” إقتحمت “قصر إسماعيل بك” في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، ما أسفر عن مقتل سبعة من قوات البيشمركة وستة من قوات حماية اليزيديين.

ومن جانب أخر قتل 20 من عناصر “داعش” في قصف جوي لطائرات التحالف على مواقع للتنظيم في مناطق متفرقة شمالي العراق، بحسب مسؤول أمني في شرطة نينوى.