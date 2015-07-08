وزير دفاع إيران: إسرائيل تخطط لتوسيع الاحتلال عبر «داعش»

حذر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان؛ من خطط إسرائيل لتوسيع الأراضي المحتلة، وذلك عن طريق دعمها لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف «دهقان» حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك»؛ أن اجتماعات هذا العام بمناسبة اليوم الدولي للقدس الشريف الذي سيعقد يوم الجمعة، أكثر أهمية من تلك الأحداث التي وقعت في السنوات السابقة، لأن النظام الصهيوني في إسرائيل يحاول احتلال المنطقة من النيل إلى الفرات عن طريق دعم تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، أكد وزير الدفاع في خطابه على أن المشاركة النشطة للناس في الحدث الدولي سوف يساعد على منع “مؤامرة خطيرة”، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لتحرير القدس هو الوحدة والتضامن بين المسلمين.