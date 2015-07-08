أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير دفاع إيران: إسرائيل تخطط لتوسيع الاحتلال عبر «داعش»

Google+ Print
وزير دفاع إيران: إسرائيل تخطط لتوسيع الاحتلال عبر «داعش» وزير دفاع إيران: إسرائيل تخطط لتوسيع الاحتلال عبر «داعش»

وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان

حذر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان؛ من خطط إسرائيل لتوسيع الأراضي المحتلة، وذلك عن طريق دعمها لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف «دهقان» حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك»؛ أن اجتماعات هذا العام بمناسبة اليوم الدولي للقدس الشريف الذي سيعقد يوم الجمعة، أكثر أهمية من تلك الأحداث التي وقعت في السنوات السابقة، لأن النظام الصهيوني في إسرائيل يحاول احتلال المنطقة من النيل إلى الفرات عن طريق دعم تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، أكد وزير الدفاع في خطابه على أن المشاركة النشطة للناس في الحدث الدولي سوف يساعد على منع “مؤامرة خطيرة”، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لتحرير القدس هو الوحدة والتضامن بين المسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا