«الخارجية»: كينيا تطبق نظام التأشيرات الإلكترونية

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو معوض؛ أن السلطات الكينية قد أصدرت قرارًا بإلغاء التعاملات الورقية والإصدار اليدوي لتأشيرات الدخول للبلاد، واستبدالها بنظام إلكتروني للحصول على التأشيرات من خلال شبكة الإنترنت اعتبارًا من أول يوليو الجاري على الموقع الإليكتروني: WWW.ecitizen.go.ke.

وأشار إلي أن هذا التعديل يعني أنه لم يعد باستطاعة المواطنين المصريين الحصول على التأشيرات عند الوصول إلى كينيا، وأنه يجب التقدم للحصول على تأشيرٍة مسبقٍة على الموقع المشار إليه، علمًا بأنه سيتم إعطاء فترة سماح حتى 1 سبتمبر المقبل.