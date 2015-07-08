«الزمالك»: شكوى مرتضى منصور وراء قرار إغلاق قناة «الأهلي»

أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن القرار المفاجئ الذى اتخذته قناة النادى الأهلى، بإيقاف كافة البرامج الرياضية بالقناة، جاء بعد صدور قرار من إدارة القناة بالسعودية بإيقاف برنامج شادي محمد بناء على شكوى من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وذكرالموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن إدارة قناة النادي الأهلي قررت بشكل مفاجئ إيقاف جميع البرامج الرياضية بالقناة الى العيد بحجة تطوير شكل ومضمون البرامج والظهور بشكل قوى خاصة وأن إدارة القناة ليست متعاقدة على بث مباريات الأهلى المحلية بالإضافة لاقتراب الزمالك من حصد البطولة.

وأضاف الموقع ان هذا القرار المفاجئ لإيقاف جميع البرامج الرياضية بقناة الأهلي جاء بعد صدور قرار من إدارة القناة بالسعودية بإيقاف برنامج شادي محمد بناءا على شكوى من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب بث التعصب الكروي بين جماهير الكرة المصرية والتهكم والتطاول على الزمالك من خلال برنامجه وإثارة الفتنة فى الشارع المصري.

وبمجرد علم شادي بقرار تجميد برنامجه أصيب بحالة من التوتر وطلب واسطه وائل جمعه مدير الكرة والذي تدخل على الفور بالاتصال بمحمود طاهر رئيس النادي مؤكدا له بان إيقاف برنامج شادي محمد يعد انتصارا لرئيس الزمالك .

وعلى الفور كثف رئيس الأهلي اتصالاته مع إدارة القناة بالسعودية لإيجاد مخرج لهذا المأزق وتم الاتفاق على إيقاف جميع البرامج التي تبث على القناة بحجة التطوير.