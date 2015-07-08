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«الأونروا» تدعو إسرائيل لإنهاء الحصار عن «غزة»

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«الأونروا» تدعو إسرائيل لإنهاء الحصار عن «غزة» «الأونروا» تدعو إسرائيل لإنهاء الحصار عن «غزة»

اعتبر مدير عمليات وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» روبرت تيرنر، الأربعاء، أن الأوضاع في قطاع غزة لم تتحسن للأفضل بعد عاٍم على وقف القتال، وأن السكان يتطلعون إلى المستقبل ويسعون لتحسين ظروف حياتهم.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» أن المسئول الأممي قال خلال مؤتمٍر صحفٍي عقده في مدنية غزة، إن السكان في غزة لا يملكوا الحرية في الحركة، والحصار جردهم من أبسط حقوق الإنسان، داعيًا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة، ومجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في هذا الشأن.

وأوضح «تيرنر» أن سكان قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من المعونات، وأنهم يحتاجون إلى حل عادل ينهي معاناتهم.

وتابع، المدنيون في غزة هم من دفعوا ثمن الحرب، ولكن تبقى لديهم المرونة والصمود وهو جزء من النسيج الاجتماعي.

ودعا المسئول الدولي إلى المساعدة في بناء 7000 منزل مدمر في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، لا يزال هناك نحو 100 ألف شخص نازح، من أولئك المهدمة منازلهم خلال حرب صيف 2014.

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