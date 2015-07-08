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«السيسي» يوجَّه بتركيز القروض على المشروعات الخدمية للمواطنين

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«السيسي» يوجَّه بتركيز القروض على المشروعات الخدمية للمواطنين «السيسي» يوجَّه بتركيز القروض على المشروعات الخدمية للمواطنين

الرئيس-عبد-الفتاح-

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم  الأربعاء، مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني.

صرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف؛  بأنه تم أثناء الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لاتفاقيات القروض والمنح التي توقعها ممثلًة في وزارة التعاون الدولي، فضلًا عن الوقوف على المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بتمويل من هذه القروض، وسبل تذليل العقبات التي تعترض عملية تنفيذها.

وأضاف المتحدث؛ أن الرئيس وجَّه بأهمية تركيز القروض على المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعيّ التعليم والصحة. كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع برامج التدريب التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، ولاسيما لإعداد الكوادر والقيادات الشابة للعمل الحكومي.

وأضافت «الأهواني»؛ أن هذه البرامج يتم إعدادها بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية، ويساهم في تمويلها عدد من المؤسسات المالية المانحة.

وذكر المتحدث؛أن الرئيس أكد على ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام لبرامج التدريب الخاصة بإعداد الشباب للعمل الحكومي وإعداد تلك البرامج على أعلى مستوى ممكن وباستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، من أجل إعداد جيل من الشباب قادر على التعامل مع أدوات العصر وتحديات المستقبل، وبحيث يساهم بفاعلية في مرحلة البناء الحالية وتحقيق عملية التنمية المنشودة.

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