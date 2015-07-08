أسماء أوائل الدولة في الثانوية العامة للعام الدراسي 2014 - 2015

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي (2014/2015)، للصف الثاني عشر، التي كان قد تقدم إليها يوم 19 من يونيو الماضي 34397 طالباً وطالبة، فيما أعلنت الوزارة عن تصدر أبناء الدولة قائمة أوائل الطلبة في القسمين (العلمي والأدبي)، وبلغ معدل النجاح في القسم العلمي في التعليم العام (المدارس الحكومية) 93.1%، وفي القسم الأدبي 83.8%، وعلى مستوى التعليم الخاص بلغ معدل النجاح في القسم العلمي 91.2%، وفي القسم الأدبي 83.7% .

في القسم (الأدبي)

> - الطالبة الإماراتية هند على سالم علي محمد الكعبي من مدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي (دبي)، على المركز الأول بمعدل تفوق وصل إلى 99.88%.

ــ الطالبة إيمان رضا كمال عبد الحليم من مدرسة باحثة البادية للتعليم الثانوي للبنات، "مصر" بمعدل تفوق وصل إلى 99.14%.

ــ الطالبة عنود عبد السلام صالح علي السعدي من مدرسة الجوف للتعليم الثانوي بنات "اليمن" بمعدل تفوق وصل إلى 99.09%.

ــ الطالبة علياء سالم عبيد القامتي آل علي مدرسة المعلا للتعليم الثانوي بنات "الإمارات" بمعدل تفوق وصل إلى 88.99%.

ــ الطالبة ميثاء جمعه ربيع فيروز المسماري ( الإمارات ) من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي بمعدل 99.08.

- الطالبة ليلى عبد الله محمد البحري الشحي (الإمارات) من مدرسة جلفار للتعليم الثانوي (رأس الخيمة) بمعدل 99.62% .

في (القسم العلمي)



> - الطالبة الإماراتية سارة عبد الرحمن أحمد محمد الأنصاري من مدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية (دبي) على المركز الأول بمعدل تفوق بلغ 99.88 %.

ــ نورهان صلاح الدين علي السيد ــ مصر ــ 99.88% ــ مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات.

ــ محمد سالم محمد عبابنه ــ الأردن ــ 99.8% ــ مدرسة النخبة

ــ عمارة حمزة منير العجلوني ــ الأردن ــ 99.8% ــ مدرسة الاتحاد

ــ خالد رائد ساعد ــ فلسطين ــ 99.73% ــ مدرسة محمد بن حمد الشرقي

ــ عمر سمير عبدالعليم محمد حسن ــ مصر ــ 99.73% ــ أكاديمية الفجيرة

ــ اسلام ابراهيم أنور ابراهيم ــ مصر ــ 99.59% ــ مدرسة الخالدية للتعليم الثانوي للبنين

> ــ عبدالرحمن اشرف سعيد حسين امام ــ مصر ــ 99.58% ــ مدرسة أبو سعيد الخدري للتعليم الأساسي والثانوي للبنين

ــ كريم أحمد صلاح محمد عبدالمنعم ــ مصر ــ 99.21% ــ مدرسة الأمير للتعليم الثانوي للبنين

ــ دانة أحمد ماهر سرميني ــ سوريا ــ 99.68% ــ مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي للبنات

الأوائل على مستوى الدولة في مختلف أنواع التعليم القسم الأدبي

ــ هند علي سالم علي محمد الكعبي ــ الإمارات ــ 99.88% ــ مدرسة الظهيرة للتعليم الأساسي والثانوي للبنات

ــ فاطمة عبداللطيف محمد ابراهيم عبدالله ــ الإمارات ــ 99.81% ــ مدرسة الواحة للتعليم الأساسي والثانوي للبنات

ــ خولة أحمد حسن عبدالرحمن البلوشي ــ الإمارات ــ 99.67% ــ مدرسة السلام للتعليم الأساسي والثانوي للبنات

ــ ليلى عبدالله محمد البحري الشحي ــ الإمارات ــ 99.62% ــ مدرسة جلفار للتعليم الثانوي للبنات