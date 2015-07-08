"التربية والتعليم".. النتائج ستكون متاحة اعتبارا من منتصف الليل

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2014/2015 ستكون متاحة للطلبة في تمام الساعة 12 منتصف الليل ، عبر التطبيقات الذكية وعلى موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ، حيث سيكون بإمكان طلبة الصف الثاني عشر التعرف على نتائجهم بكل سهولة ويسر.

وهنأ معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الطلبة الناجحين كافة، وخص بالذكر أوائل الطلبة، وبارك لأولياء الأمور جميعاً ، كما بارك معاليه لإدارات المدارس التي تصدر طلبتها قوائم الأوائل على مستوى الدولة، فيما تمنى للطلاب والطالبات مواصلة طريق النجاح والتفوق .

وطالب معاليه أبناءه الطلبة والطالبات الحرص على تحقيق الريادة في حياتهم العلمية والعملية ، مؤكد أن ثمة جهوداً كبيرة، قامت بها فرق العمل المتخصصة في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة قبل وخلال أيام الامتحانات .

وتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تأهيل الطالب وتعليمه بدءاً من المراحل الأولى التعليمية، حتى الصف الثاني عشر ،مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهداً في تطوير أنظمة التقويم والامتحانات تحديدا ولن تدخر وسعاً في تمكين أبناء الإمارات من تحقيق التنافسية العالمية .