وثيقة للحوثيين تكشف عن وضعهم الخطير فى "ذمار" جنوب صنعاء

كشفت وثيقة صادرة من مشرف جماعة الحوثيين فى محافظة ذمار "90 كيلومترا جنوب صنعاء" عن الوضع الخطير الذى تواجهه ميليشيات الحوثيين فى المحافظة والسخط الشعبى عليهم.

وذكر موقع "براقش نت" الإخبارى أن مشرف جماعة الحوثيين فى المحافظة ويدعى أبو عادل الطاووس أرسل مذكرة استغاثة للجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين كشف فيها عن الخسائر التى تكبدتها الميليشيات بسبب عمليات المقاومة وفشلهم فى إدارة المحافظة بسبب الرفض الشعبى لهم.

وأوضح مسئول الحوثيين، فى المذكرة، أن عمليات المقاومة الشعبية خرجت عن السيطرة حيث قتل 26 حوثيا وأصيب 37 آخرون فى الأيام الماضية إصابة بعضهم خطيرة فى كمائن للمقاومة.

وأكد أنهم يواجهون سخطا شعبيا بسبب الأوضاع المعيشية السيئة للمواطنين وسوء توزيع المشتقات النفطية والغاز المنزلى رغم توفرها بسبب جشع مندوبى الميليشيات الذين تحولوا إلى تجار سوق سوداء.

وأضاف المسئول أن نشاط المقاومة الشعبية فى الآونة الأخيرة تسبب فى حالة ذعر لدى الحوثيين وفرار المئات منهم، مطالبا بإرسال تعزيزات عسكرية محترفة لمواجهة المقاومة الشعبية.

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