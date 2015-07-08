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خادم الحرمين الشريفين يلتقى أمير قطر بمكة الأربعاء

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خادم الحرمين الشريفين يلتقى أمير قطر بمكة الأربعاء خادم الحرمين الشريفين يلتقى أمير قطر بمكة الأربعاء
إلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمكة المكرمة اليوم الأربعاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وأوجه التعاون الثنائى بين البلدين ، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية، حضر اللقاء ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره، الشيخ جاسم بن حمد آل ثانى الممثل الشخصى لأمير قطر، والشيخ جوعان بن حمد آل ثانى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وكان أمير قطر قد وصل إلى جدة فى وقت سابق اليوم لأداء مناسك العمرة.
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