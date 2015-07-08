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مقتل أكثر من 40 من الحوثيين فى محافظتى مأرب وأبين

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مقتل أكثر من 40 من الحوثيين فى محافظتى مأرب وأبين مقتل أكثر من 40 من الحوثيين فى محافظتى مأرب وأبين
قتل 41 على الأقل من ميلشيات الحوثيين وصالح فيما أصيب العشرات جراء مواجهات اندلعت اليوم مع مسلحى القبائل المدعومين من الجيش اليمنى الموالى للشرعية فى محافظتى مأرب (شرق)، وأبين (جنوب).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصادر بالمقاومة الشعبية القول إن أكثر من 30 من ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا فيما أصيبت أعداد أخر فى مواجهات وقعت مع مسلحى القبائل المدعومين من الجيش فى مأرب ، مشيرة إلى أن المقاومة أحرقت طقما عسكريا للحوثيين كان يحمل مدفع مضاد للطائرات (عيار 23 ملليمترا) ، واستولت على أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة المليشيات الحوثية بعد أن فرت من الأماكن التى كانت تتواجد فيها .

وأوضحت الوكالة أن المقاومة الشعبية قتلت 11 من ميليشيات الحوثيين فى محافظة أبين (جنوب البلاد) فى كمين نفذته المقاومة الشعبية فى منطقة أمصرة بالمحافظة.
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