الرئيس يطالب محلب بتوفير احتياجات المواطنين ومكافحة الفساد

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وآخر المستجدات على الساحة الداخلية، حيث وجّه الرئيس بإيلاء الاهتمام لتوفير احتياجات المواطنين ومكافحة الفساد والغلاء، فضلاً عن إقرار الأمن وتحقيق مزيد من الالتزام والانضباط فى الشارع المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول آخر التطورات بالنسبة للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، حيث وجه الرئيس بأهمية الانتهاء من كافة المشروعات فى المدى الزمنى المقرر لها.

كما وجه الرئيس بأهمية تخطيط كافة الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لآليات إنفاقها وذلك فى ضوء ترشيد الانفاق الحكومى وفقا لما تم إقراره فى بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016، فضلاً عن أهمية تحصيل كافة مستحقات الدولة للمساهمة في الوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات المواطنين.

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