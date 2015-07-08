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البابا تواضروس يعين غداً 27 كاهنًا جديدًا لكنائس القاهرة وبلاد المهجر

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البابا تواضروس يعين غداً 27 كاهنًا جديدًا لكنائس القاهرة وبلاد المهجر البابا تواضروس يعين غداً 27 كاهنًا جديدًا لكنائس القاهرة وبلاد المهجر
يعين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدٍ الخميس، 27 كاهنا للخدمة بكنائس القاهرة وبلاد المهجر، وذلك خلال القداس الإلهى الذى سيصليه بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتوقعت الكنيسة فى بيان صحفى منذ قليل، أن تشهد الكاتدرائية غدًا حضورا كنسيًا وشعبيا مكثفا، حيث ينتظر أن يحضر عدد كبير من الآباء الأساقفة العموميين المسئولين عن مناطق القاهرة وبعض الآباء أساقفة الإيبارشيات بمصر والمهجر، بالإضافة إلى شُعب كنائس القاهرة ووفود كنائس المهجر.

يذكر أن قداسة البابا كان قد قام أيضا بسيامة 7 كهنة جدد لكنائس الأسكندرية يوم الخميس الماضى وذلك خلال زيارته الرعوية للإسكندرية.


>الكنيسة تتنازل رسميا عن قضيتها ضد متظاهرى الكاتدرائية
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