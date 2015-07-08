بالصور: في مطابخ المشاهير...

يبدو أن بعض نجوم الغرب يفضّل قضاء أوقات مريحة مع أفراد عائلته في المطبخ، إذ من الملاحظ إيلاء مجموعة منهم ديكور المطبخ في مساحاتهم أهميّة بارزة، مع تردّد حضور الطراز الريفي البسيط. فما رأيك بالإطلاع على مجموعة الصور، التي تظهر تفاصيل مطابخ المشاهير؟

1. بروس ويليس Bruce Willis

في منزل الممثّل بروس ويليس بمدينة "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا، يطغى اللون الزيتي على مكوّنات المطبخ، الذي يمتدّ على مساحة مستطيلة، ويتبع الطراز الريفي في تفاصيله المتقنة.

2. كالفن كلاين Calvin Klein

في منزل المصمّم كالفن كلاين، الذي يقع في "ميامي بيتش" بولاية "فلوريدا"، تسود المطبخ لمسات ريفية بسيطة، حيث يتوزع فيه الخشب الأبيض الذي ترتديه الخزائن، كما الرخام الأسود الذي يحلّ على الأسطح. كانت أدمجت في أسفل "الجزيرة" خزانة لتوضيب الأغراض.

3. ليدي غاغا Lady Gaga

يحيل مطبخ النجمة "الليدي غاغا" في منزلها، الواقع في محيط شاطئ "زوما" بمدينة "ماليبو" بولاية "كاليفورنيا"، إلى الطراز الريفي، خصوصاً مع استخدام اللون الرمادي المائل إلى الأخضر الداكن فيه، فضلاً عن خامة الخيزران، التي تتمظهر على الكراسي الموزّعة، حول طاولة الخشب المخصّصة لتناول الوجبات.

4. كيرا نايتلي Keira Knightley

في داخل منزل النجمة كيرا نايتلي، الذي يحتلّ موقعاً هامّاً في شارع "فورنييه" بــ"لندن"، يبدو حضور لون البنفسج بارزاً على مكوّنات المطبخ، الذي يمتدّ على مساحة مستطيلة، ويسيطر الطراز الفرنسي الريفي عليه.

5. درو باريمور Drew Barrymore

في منزل الممثلة درو باريمور، الذي يقع في ولاية كاليفورنيا، يتزاوج الأبيض والأصفر في المطبخ الفسيح، الذي تتوسّطه طاولة ذات سطح من الرخام الملوّن بالأصفر، وتحوطها كراس خشب وتتدلى من سقفها وحدات إضاءة بسيطة.

اللافت أن بلاط أرضية المطبخ يحمل أشكال مربعات من الأصفر والأبيض.

6. غوينث بالترو Gwyneth Paltrow

يتزاوج الأبيض والرمادي في المطبخ العصريّ الأنيق في منزل الممثلة غوينث بالترو بمقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكيّة. تتوسّط المطبخ طاولة ذات سطح من الرخام، تحمل عدداً من الأطباق والأكواب، وتحوطها كراس من الجلد ذات قواعد حديد.

اللافت هو تلك الأواني المستعملة في الطبخ، التي تتدلّى من السقف توفيراً للمساحة، في محاكاة للطراز الريفي.

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