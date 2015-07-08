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ولى العهد السعودى يزور حاملة طائرات أمريكية فى الخليج

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ولى العهد السعودى يزور حاملة طائرات أمريكية فى الخليج ولى العهد السعودى يزور حاملة طائرات أمريكية فى الخليج
زار ولى العهد وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان حاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأربعاء، وسط تزايد المخاوف السعودية من التدخلات الإيرانية فى المنطقة.

وقالت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان قام "بزيارة لحاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت التى تبحر حاليا فى الخليج العربي"، وأضاف أن الأمير اطلع خلال الزيارة "على قدرات حاملة الطائرات التسليحية، ومهامها الهجومية والدفاعية والمضادة للغواصات، كما تم استعراض انطلاق المقاتلات وطائرات الإنذار المبكر".

وتعمل حاملة الطائرات فى منطقة الأسطول البحرى الأميركى الخامس الذى مقره فى البحرين، وقالت الوكالة أنه "تم خلال الزيارة تقديم عرض موجز من قبل قائد حاملة الطائرات اللواء اندرو لويس عن الهيكل التنظيمى الإدارى وأنظمة التشغيل، وتقنية الرادار المستخدمة، وأجهزة الاستشعار عن بعد التى تعمل بها حاملة الطائرات روزفلت إضافة إلى إيجاز عن إدارة العمليات القتالية اليومية".

وتاتى هذه الزيارة وسط مخاوف فى السعودية ودول الخليج الأخرى من أن واشنطن، حليفها الدفاعى التقليدى فى المنطقة، لا تاخذ على محمل الجد مخاوف هذه الدول بشأن ما تعتبره "تصرفات ايران التى تزعزع الاستقرار" فى الشرق الأوسط.

وتتزايد هذه المخاوف مع مساعى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق مع طهران بشان برنامجها النووى
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مصر 365

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