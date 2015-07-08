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عشان متحسش بالجوع أو العطش فى الصيام.. اشرب عصير جوافة

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عشان متحسش بالجوع أو العطش فى الصيام.. اشرب عصير جوافة عشان متحسش بالجوع أو العطش فى الصيام.. اشرب عصير جوافة
السوائل لا تروى العطش فقط بل تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة أيضًا، حقيقة يقرها الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، والذى أوضح أن مجموعة من السوائل قد يعتمد عليها الصائم تملأ بطنه ومعدته، وتشعره لأطول فترة ممكنة بالشبع والارتواء.

وأوضح منيسى أن البعض يعتقد خطأ أن شرب السوائل فى رمضان يساعد على الارتواء فقط، ويقى من الشعور بالعطش، إلا أن السوائل التى تروى الجسم وترطبه، قادرة أيضًا على إعطاء المعدة امتلاءً وشعورًا بالشبع لساعات طويلة.

وهنا ينصح أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بمشروب ساحر يحتوى على فيتامينات لا حصر لأنواعها ونسبها، كما أنه يساعد على التخلص من الشعور بالرغبة الملحة فى تناول الطعام أو شرب المشروبات أو المياه خلال الصيام، وهو مشروب مظلوم لا يهتم به الكثيرون فى رمضان، مشروب الجوافة الطبيعية، والذى يساعد على الارتواء التام والطبيعى لساعات طويلة قد تصل حد الـ8 ساعات كاملة.

وعصير الجوافة يحتوى على البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج، كما يحتوى على المعادن والأحماض المفيدة، وكلها عناصر تملأ المعدة وتعطى إشارة بالارتواء والاكتفاء من الطعام، ولذا ينصح بتناول كوب من الجوافة بعد تناول الإفطار بساعة دون إضافة السكر مع إمكانية إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

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مصر 365