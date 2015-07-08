"الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين

مجلس الوزراء يتجه لإلغاء عقوبة الحبس لانهاء أزمة قانون الارهاب

>

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل على ضرورة عرض مواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب على نقابة الصحفيين ، وقال خلال اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير : "أنا كمواطن مصري أعتبر أن الصحافة المصرية هي حصني وليس الوزارة ، وأقر وأعترف أنه كان ينبغي عرض مواد النشر في قانون الإرهاب على نقابة الصحفيين أولاً بل وكان لابد أن يعرض على الحوار المجتمعي بين الصحفيين أولاً>وسنوافيكم بالتفاصيل..