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"الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين

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"الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين "الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين
أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل على ضرورة عرض مواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب على نقابة الصحفيين ، وقال خلال اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير : "أنا كمواطن مصري أعتبر أن الصحافة المصرية هي حصني وليس الوزارة ، وأقر وأعترف أنه كان ينبغي عرض مواد النشر في قانون الإرهاب على نقابة الصحفيين أولاً بل وكان لابد أن يعرض على الحوار المجتمعي بين الصحفيين أولاً
>وسنوافيكم بالتفاصيل..
>مجلس الوزراء يتجه لإلغاء عقوبة الحبس لانهاء أزمة قانون الارهاب
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