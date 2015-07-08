محلب: نحن في حرب ضد الإرهاب..ولن يستطيع أحد أن يمس الصحفيين فى مصر

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب ولن يستطيع أحد أن يمس الصحفيين فى مصر

وقال محلب خلال لقائه نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف لبحث تعديلات قانون مكافحة الإرهاب،

هذا القانون لا يستهدف الصحفيين ولن نسمح بحبس أي صحفي، مضيفا ، أنا رئيس الوزراء وأقول لمصر كلها إن إعلامنا وصحافتنا في مصر شريفة ووطنية والصحفيون أصحاب دور وشركاء في ثورة يونيو وإنقاذ مصر من تيارات الظلام.. وأنا أقول إن الصحافة المصرية تقوم بدور مهم في مكافحة الإرهاب.

>وسنوافيكم بالتفاصيل..

"الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين

>