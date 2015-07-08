موجز أخبار مصر للساعة6.. "محلب" يطالب وزراءه بـ"ترشيد الإنفاق"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، من بينها تغطية لاجتماع الحكومة الأسبوعى، الذى طالب خلاله رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وزراءه بإعداد تقرير عن سبل وآلية ترشيد الإنفاق كلاً فى وزارته.

ورصد "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، كواليس انفراجة الأزمة بين الحكومة ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية، بسبب المواد التى وردت بقانون مكافحة الإرهاب والتى تضمنت انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير، وذلك بعد اجتماع المهندس إبراهيم محلب بعدد من رؤساء التحرير ووفد من النقابة لمناقشة اعتراضاتهم، وتعهده بعدم المساس باستقلال الصحافة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

- محلب: نحن فى حرب ضد الإرهاب..ولن يستطيع أحد أن يمس الصحفيين فى مصر

- "الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين

- محلب يكلف الوزراء بتقديم تقرير عن آليات تخفيض الإنفاق الحكومى بوزاراتهم

- "القومى لحقوق الإنسان" ينضم إلى كتيبة المعارضين لقانون مكافحة الإرهاب.. ويكشف: لم يتم أخذ رأينا فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس.. و"دعم العدالة": يهدد حرية الرأى

- بالفيديو..سائق أتوبيس نقل عام يخلع “بنطلونه” فى الشارع احتجاجاعلى الكلاكسات

- سقوط 13 تكفيريا وتصفية عنصرين إرهابيين فى حملة للجيش الثالث بوسط سيناء

- قوات الأمن تفرض سيطرتها بسيناء.. محاصرة البؤر الإرهابية.. وإغلاق كلى لـ3 مدن وقراها ليلا.. وسماع دوى انفجارات جنوب الشيخ زويد.. وضبط متهم بحرق كنيسة وتشكيل عصابى تخصص فى السرقات بالعريش

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- جنح الدقى تقضى بسجن الإخوانى معتزمطر10سنوات بقضية "قلب نظام الحكم"

- محلب ووزراء الدفاع والأوقاف والشباب والإنتاج الحربى يتقدمون الجنازة العسكرية لـ عبد القادر حاتم.. جثمان وزير إعلام حرب أكتوبر موشحا بعلم مصر على عربة مدفع.. ورئيس الوزراء يصافح أسرة الفقيد ويقدم العزا

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- الداخلية توافق على مبادرة "تسديد ديون الغارمين" من أموال زكاة الضباط

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- بالفيديو.."اغتيال النائب العام"و"مرسى يشير بالذبح"يتجاوزان 3 ملايين مشاهدة

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