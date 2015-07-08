مرتضى منصور لـ"ميدو": بتقبض من الشيخة موزة.. وأنسى الزمالك

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، هجوم شديد إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للأبيض ، قائلا : "ميدو ينسي الزمالك طول ما انا موجود".

وأكد رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الاعلامى كريم شحاتة على قناة النهار الرياضية، أن ميدو دافع عن أحمد الميرغنى لاعب الزمالك السابق الذي هاجم رئيس الجمهورية، موجها اتهامه للاعب توتنهام السابق بأنه يحصل على أمواله من قطر ، بالإضافة إلي أنه يتقاضى راتبه من الشيخة موزة.

وأضاف رئيس الزمالك، أن ميدو كان سيصبح المدير الفني القادم للفريق فى الموسم المقبل، ولكنه تسرع مما أبعده عن تدريب الفريق بشكل نهائى.