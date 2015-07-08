موجز أخبار محافظات مصر.. سقوط 13 تكفيرياً وتصفية عنصرين إرهابيين بسيناء

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، فى البداية، أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، أن عناصر الجيش الثالث الميدانى تمكنت من تنفيذ عملية نوعية ضد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة خريزة بوسط سيناء، حيث تم القبض على 13 فردا تكفيريا وتصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع القوات.

وفى الإسماعيلية، قال اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، إن أعمال الحفر الجاف تم الانتهاء منها بنسبة 100%، علاوة على الانتهاء من 90% من الطرق المتواجدة على جانب القناة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة ليس هو المشروع الوحيد الذى ستشهده مصر، وأن هناك العديد من المشروعات لتنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن تأمين سيناء يأتى من خلال تنميتها بالمشروعات وتوطينها بشباب وأبناء مصر المخلصين.

وفي الإسكندرية، قال محمد لطفى السباعى، مدير الدعوة بوكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور ياسر برهامى ستنتهى صلاحيته للخطابة فى 30 يوليو الجارى والتى مدتها 3 شهور وتجدد بعد دراسة الالتزام بشروط الأوقاف.

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