الحكومة تدرس عدة سيناريوهات فى مواد النشر بقانون مكافحة الإرهاب

تدرس الحكومة عدة سيناريوهات الخاصة بمواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها إلغاء المادة نهائيا من القانون، أو نقلها خارج القانون مع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
والتقى ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، بنقيب الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف لبحث تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.
والتقى ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، بنقيب الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف لبحث تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.
>ومن المنتظر ان يصدر القرار بشكله النهائى خلال ساعات قليلة قبل عرضه على رئيس الجمهورية.