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الحكومة تدرس عدة سيناريوهات فى مواد النشر بقانون مكافحة الإرهاب

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الحكومة تدرس عدة سيناريوهات فى مواد النشر بقانون مكافحة الإرهاب الحكومة تدرس عدة سيناريوهات فى مواد النشر بقانون مكافحة الإرهاب
تدرس عدة سيناريوهات الخاصة بمواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها إلغاء المادة نهائيا من القانون، أو نقلها خارج القانون مع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.

والتقى ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، بنقيب الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف لبحث تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.
>ومن المنتظر ان يصدر القرار بشكله النهائى خلال ساعات قليلة قبل عرضه على رئيس الجمهورية.

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مصر 365

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