نقابة الصحفيين تقدم ملاحظاتها حول 4 مواد بقانون الإرهاب للحكومة خلال ساعات

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة سترسل ملاحظاتها حول 4 مواد بقانون الإرهاب، إلى مجلس الوزراء، خلال ساعات، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن النقابة طالبت بإلغاء المادة 33 تماماً أو تعديلها بحيث لا تتضمن عقوبة الحبس.

وأضاف فى تصريحات صحفية، منذ قليل، عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء أن المادة 33 بها عوار دستورى، ووصايا على الصحافة، وهى أكبر خدمة تقدم للإرهاب وتخدم الاعلام المضاد.

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