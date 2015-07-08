"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 700 مستحق وتصاميم نماذج سكنية لفئة كبار السن

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن أسماء 700 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 348 مليون درهم . وتأتي هذه الدفعة الجديدة من قرارات الدعم السكني تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الذي ترأسه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج بمقره الرئيس في دبي .

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بأن اعتماد أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة للوصول إلى أعلى معايير السعادة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم من خلال توفير المسكن الملائم الذي يرتقي وطموحاتهم

وأشار رئيس مجلس إدارة البرنامج إلى أن الإعلان عن هذه الدفعة يأتي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي حيث حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على بناء دولة تهتم بالإنسان والمكان وتوفر له كل مقومات الراحة والسعادة .

وقال النعيمي : "إن اهتمام وحرص البرنامج بمشاركة المستفيدين فرحتهم يأتي من خلال ربط الإعلان عن قرارات الدعم السكني بمناسبة عزيزة علينا وهي عيد الفطر " .

تفاصيل الدفعة

وتفصيلا فقد اعتمد البرنامج أسماء 700 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 348 مليون درهم توزعت ما بين 518 قرضا 182 منحة سكنية وتنوعت القرارات ما بين 251 بناء جديد و 41 مستحقين من فئة استكمال مسكن 23 من فئة إضافة على مسكن و 6 من فئة صيانة مسكن و3 مستحقين من فئة شراء مسكن و 377 من ضمن المستفيدين في المجمعات السكنية .

وأضاف رئيس مجلس إدارة البرنامج أن خطة الأجندة الوطنية تتصدر قائمة الأولويات في خطة عمل البرنامج حيث شملت الدفعة الجديدة 577 قرار ضمن قرارات الأجندة الوطنية .

وأشاد النعيمي بجهود الحكومات المحلية والبرامج الإسكانية في جميع إمارات الدولة ودورها المكمل لتحقيق الاستقرار السكني وتوفير المسكن الملائم والمستدام للأسر المواطنة من خلال خطط واستراتيجيات وضعها البرنامج لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وبما يتوافق مع خطة الأجندة الوطنية ورؤى الحكومة المستقبلية.

اعتماد تعديلات على تصاميم المساكن

كما اعتمد مجلس إدارة البرنامج التعديلات الخاصة بنماذج الوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها في المجمعات السكنية في إمارتي عجمان وأم القيوين بناء على استطلاعات الرأي التي أجراها البرنامج مع مقدمي طلبات الدعم السكني الراغبين في الحصول على مساكن ضمن المجمعات السكنية ، وبالإضافة إلى الملاحظات التطويرية التي تم حصرها ضمن تقييم نماذج المساكن في مجمع الاتحاد السكني بمنطقة السيوح بالشارقة ومجمع خليفة بمنطقة دبا الفجيرة .

حيث قام البرنامج بتقييم مساكن المجمعات وتطوير التصماميم بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المساكن المجمعات المستقبلية في إمارتي عجمان وأم القيوين، وقد تم مراعاة عناصر تطويرية تم إدخالها على التصاميم المعمارية للمساكن والتي تهدف إلى تقليل الكلفة الكلية لتنفيذ المساكن مع المحافظة على معايير التطبيقات البيئية التي تم اعتمادها مسبقا لنظام تقييم اللؤلؤة بمستوى لؤلؤتين .

> وقد شملت التعديلات نماذج من الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية والمواصفات الفنية مثل أعمال العزل وأعمال التكييف بما يلبي جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بأعلى مستويات الجودة وبأقل كلفة، حيث راعى البرنامج تعديل تصميم المساكن من حيث التصميم الداخلي ، وتوزيع المساحات مع مراعاة الخصوصية ، وفصل المساحات الخدمية في المسكن وإضافة المداخل الخلفية وتسبيط التصميم العام ، كذلك تطوير واجهات جديدة تلبي معايير تصميم المجمعات الأكثر اجتماعية .

اعتماد تصاميم لكبار السن

كما اعتمد المجلس مبادرة كبار السن "لن ننساكم" التي جاء إطلاقها بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي حيث تم اعتماد نماذج سكنية متوافقة مع احتياجات فئة كبار السن وتلبي كافة متطلباتهم الصحية والاجتماعية ، وتم مراعاة سهولة الحركة في الممرات والمداخل من خلال تصميم مساحات متصلة وبمستوى واحد ، كما تم توفير أدوات تسهيل الحركة في جميع المرافق مثل المقابض على الجدران والمنحدرات في المداخل الرئيسية للمسكن لضمان سهولة الحركة .

وتأتي هذه المبادرة عرفانا للرعيل الأول الذي ساهم في تأسيس دولة الإمارات ، حيث شملت المبادرة فئة كبار السن فوق 60 عاما بدون أبناء أو لا يتوفر لديهم من يقوم بالرعاية والاهتمام بشؤونهم الخاصة ، وحرص البرنامج من خلال هذه المبادرة على الانتهاء من كافة طلبات كبار السن إلى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بحيث يتكفل البرنامج باستخراج كافة المستندات المتعلقة بطلباتهم والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة الطلب .

اتفاقية الحصول على المسكن

كما تم اعتماد ( اتفاقية الحصول على مسكن ) ضمن مجمع سكني والتي جاءت حرصا على ضمان حقوق جميع أطراف التعاقد في المجمع السكني ، ويشتمل العقد على ضمان اطلاع الراغبين في الاستفادة من المجمعات السكني على نماذج الوحدات السكنية بكافة تفاصيلها.

كما تبين بنود الاتفاقية مدة تسليم المساكن ضمن المجمعات وكافة الأمور المترتبة على التعاقد ، وتفصيلا توضح الاتفاقية كافة المستحقات المالية وطرق سداد فروقات المبالغ عن قيمة الدعم السكني المخصصة للمستفيد ، كذلك تشير الاتفاقية إلى بيان جميع حقوق المستفيد المتعلقة بصيانة المسكن وآليات التواصل مع المقاول المنفذ للمشروع ، بالإضافة إلى تقنينها من تدخلات مالك المسكن خلال سير العمل لضمان جودة البناء ضمن المواصفات التي تم الاتفاق عليها وتسليم المسكن في الفترة المحددة في العقد . وسيتم اعتماد سياسية توقيع الاتفاقية كمنهج جديد في آليات عمل البرنامج ضمن خطة المجمعات السكنية .

مجالات الاستفادة من الدعم السكني

وقال سعادة المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أن مقدمي طلبات الدعم السكني يمكنهم الاستفادة من الدعم بعدة طرق مختلفة تضم إما صيانة مسكن أو إضافة لمسكن قائم أو بناء مسكن جديد ويشترط أن يكون مقدم الطلب مالكاً لأرض وقد باشر في الأعمال وأن يكون قد أنجز ما يقارب من قيمة الدعم السكني أو أن يتقدم بما يثبت امتلاكه المبلغ المطلوب منه تنفيذه قبل الاستفادة من مبلغ الدعم السكني الصادر من البرنامج أو السكن ضمن مساكن المجمعات السكنية بحيث يتم تحديد نموذج المسكن المطلوب بناء على المعايير الخاصة بتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية.

القرار الذكي

وأوضح سعادة محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 700 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم. وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

إجراءات ما بعد صدور قرار الدعم السكني

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج www.szhp.gov.aeعلى الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار الدعم السكني فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

نماذج سكنية عصرية

وقال المهندس باسم محمد النمر مدير إدارة الخدمات الهندسية بالبرنامج أن البرنامج يوفر أكثر من 30 نموذج سكني حرص البرنامج قبل تصميمها على دراسة متطلبات واحتياجات الأسرة المواطنة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية ثم عكس ذلك من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسرة والتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها. وتتراوح عدد الغرف في النماذج بين غرفتي نوم إلى خمس غرف نوم مع إمكانية التوسع المستقبلي سواء رأسياً أو أفقياً للمسكن لتلبية احتياجات الأسرة. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.

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