لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 180 مسكناً في مختلف إمارات الدولة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية للمواطنين وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة.

فقد اعتمدت اللجنة - خلال اجتماعها الذي عقدته في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة, رئيس اللجنة, مبلغ وقدره 90 مليون درهم كميزانية للمرحلة الثانية لمشروع مركز الشيخ خليفة لأبحاث البيئة البحرية بإمارة أم القيوين والذي تم انشاؤه ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وذلك حرصا من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على بيئتنا البحرية نظيفة خالية من التلوث.

كما اعتمدت اللجنة إنشاء وانجاز وصيانة 180 مسكنا شعبيا للمواطنين بمختلف إمارات الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون درهم موزعة كالتالي: 130 مسكنا شعبيا للمواطنين في كلباء بإمارة الشارقة و24 مسكنا للمواطنين في الحليو بإمارة عجمان و10 مساكن للمواطنين في خور خوير بإمارة رأس الخيمة، و 16 مسكنا للمواطنين في مناطق متفرقة في كل من امارة الشارقة وعجمان وام القيوين والفجيرة.

كما وافقت اللجنة خلال أجتماعها على تحويل مسار خط هوائي جهد 33 ك.ف في منطقة المنيعي – مزيرع – بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 ملبون درهم.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إن هذه المشاريع تنبع من حرص القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال بناء المساكن الحديثة وتعزيز البنية التحتية التي تسهل الحياة وإقامة المشاريع التجارية.

> وأشاد معاليه بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذه المبادرات وتوجيهات سموه بضرورة إنجازها في الوقت المحدد ووفق معايير السلامة العالمية.

وأضاف معاليه أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تعم الإمارات جميعها وتحرص على أن تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع.

حضر الاجتماع جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي و محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعيد المقبالي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة وفارس عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة والمهندس محمد المعيني والسيد علي الدهماني.

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