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15 إطلالةً أنيقةً من ميساء مغربي لتستوحي منها ما يناسبك

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15 إطلالةً أنيقةً من ميساء مغربي لتستوحي منها ما يناسبك 15 إطلالةً أنيقةً من ميساء مغربي لتستوحي منها ما يناسبك

الأربعاء 08-07-2015 06:20

ظهرت الممثلة المغربية الأنيقة ميساء مغربي على شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك في برنامج Rating على قناة دبي، وقد لفتتنا إطلالاتها الأنيقة في حلقات البرنامج، نستعرضها معك في السطور التالية:
تنوعت اختيارات ميساء مغربي في حلقات برنامجها الرمضاني، فظهرت بإطلالات أنثوية بالفساتين القصيرة كإطلالاتها بفستان Dolce & Gabbana المورد، وإطلالاتها الوردية بفستان من المصمم توني ورد حوّلها لأميرة من أميرات الحكايات الخيالية، ولا يمكن أن ننسى تصاميم المصمم اللبناني صادق ماجد التي ناسبت إطلالتها على الشاشة.
وقد ظهرت كذلك بإطلالات عصرية جميلة في بعض الحلقات، كإطلالتها الأنيقة ببنطلون واسع مصحوب برداء خلفي أنيق، وأخرى ببنطلون أحمر بخصر عالٍ نسقته مع قميص أبيض بسيط. ومع ذلك لم تنسَ النجمة المغربية إطلالاتها بالقفطان المغربي المميز، فظهرت في بعض الحلقات متألقةً بتصاميم مستوحاة بتفاصيلها من الزي التراثي المغربي.
نشيد بدورنا بإطلالات ميساء مغربي ولعل الفضل في تألقها يعود للستايلست سيدريك حداد الذي وضع لمسته المميزة في جميع إطلالاتها. شاهدي معنا إطلالات ميساء مغربي، وشاركينا برأيك.

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