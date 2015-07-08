كشخة 21 رمضان من سيدتي نت

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك أثناء الشهر الفضيل .

في هذا اليوم، اخترنا لك إطلالة رمضانية أنيقة من خبيرة الموضة السعودية أرام قباني. ارتدت أنيقتنا في هذه الإطلالة ثوباً رمضانياً جميلاً من ماركة SWAF DESIGN ، فبدت متألقة كعادتها.

نسّقت أرام إطلالتها مع حذاء كلاسيكيّ أنيق بكعب عالٍ ومجوهرات ذهبية لافتة. وقد أضفى شعرها القصير لمسة عصرية رائعة على اللوك الرمضاني المميز.

شاهدي معنا إطلالة أرام قباني، وشاركينا برأيك !