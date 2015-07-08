أسبوع باريس في يومه الثالث: بين العصرية المُفرطة والكلاسيكية الآسرة

وصل أسبوع الموضة الباريسي للألبسة الراقية Haute Couture ليومه الثالث، ووصل معه ابداع مصممي الأزياء إلى الذروة وخاصة أن هذا اليوم احتضن عروض كل من Chanel، Armani Prive ، وAlexandre Vauthier، وغيرهم... وبين كلاسيكية الكبار وعصرية الشباب انحصر الإبداع.

ففي عرض Chanel قام Karle Lagerfeld بتحدي نفسه ليخرج بمجموعة جديدة ومتجددة يتفوق بها على كل ما قدم في السابق، وبالفعل كان له ذلك حيث عشقنا كل قطعة في العرض إن كان التيورات التي صنعت من التويد، أو من القماش اللامع المقطع المُرتبط بهوية الدار، أو من المعاطف ذات الأكتاف العريضة التي أعطت التصاميم روح شبابية متمردة، أو من قماش التول الذي أعاد لامرأة Chanel أنوثتها الممزوجة بالفتنة والذكاء. الألوان كانت هادئة تنوعت بين الأحمر الداكن، الأسود، الكحلي، الأبيض، الأخضر، الرمادي والفضي. وفي النهاية سارت عارضة الأزياء Kendall Jenner كعروس عى منصة Chanel ببدلة بيضاء مؤلفة من سترة بليزر وسروال واسع وتدلت الطرحة من أكتاف السترة بطريقة عصرية ومميزة.

أما في مجموعة Armani Prive فالألوان كان لها الدور الأساس، وخاصة أنها بدت كطيف تحلّق حول العارضات، بدرجات الفوشيا، ومن بعدها الأخضر، البنفسجي والأزرق فتشعرين تارة أنك تحلقين في الفضاء، وتارة وكأنك في حلم سيريالي. التصاميم جريئة تمحورت حول الـ Punk لكن في طريقة أنثوية، عصرية، وهادئة. وكالعادة كان هنالك مجموعة من السترات المميزة، السراويل، التنانير، وطبعاً مجموعة من الفساتين الفاخرة.

بينما Alexandre Vauthier وكما كنا ننتظر منه فقد قدم مجموعة متمردة، ديناميكية وشبابية، تشعر بحركتها حتى ولو في الصور، مستوحاة من عدة مواضيع منها الدمج بين ألبسة الشارع وبين الفخامة الطاغية التي تجسّدت بالفرو، ومنها الثمانينيات حيث بدت واضحة في تضارب الألوان، ومنها الإحساس البوهيمي الذي مثلّه بالشراشيب الطويلة المصنوعة من الجلد، وطبعاً لا ينسى Vauthier أبداً أن يحتفي بأنوثة المرأة من خلال مجموعة من الفساتين الناعمة والمُرهفة. جاءت الألوان قوية، وحادة منها الأسود، الأحمر، الفوشيا، والذهبي طبعاً.

أجمل ما في الموضة أنها تعكس مواضيع مختلفة من الحياة، وتعود بنا إلى عصور قديمة أو تسافر بنا عبر المستقبل وكل ذلك من خلال افكار مصممي الأزياء المبدعين.

سيعجبك أيضاً: