أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

السلطات المصرية تقرر وقف مركب صيد "محمد الجميل" 6 أشهر رغم محاكمتها في السعودية

Google+ Print
السلطات المصرية تقرر وقف مركب صيد "محمد الجميل" 6 أشهر رغم محاكمتها في السعودية السلطات المصرية تقرر وقف مركب صيد "محمد الجميل" 6 أشهر رغم محاكمتها في السعودية

كتب : محمد مقلد منذ 53 دقيقة

فوجئ سيد الجميل صاحب مركب الصيد محمد الجميل بالسويس، عقب عودة المركب لميناء الأتكة، بعد تنفيذ الحكم الصادر ضدها من السلطات بحجزها مع طاقمها المكون من 29 صياد وغرامة 50 ألف دولار، بقرار من السلطات المصرية بالتحفظ على المركب بالميناء وإيقافها عن العمل لمدة 6 أشهر، وإيقاف طاقمها عن ممارسة مهنة الصيد لنفس المدة.

يقول سيد الجميل صاحب المركب، "إنه لأول مرة فى التاريخ يتعرض مركب للحكم عليه مرتين فى واقعة واحدة".

وتابع، لـ"الوطن"، "قرار الإيقاف من شأنه تشريدي وتشريد طاقمها، فى ظل الديون التى تراكمت على المركب والتى وصلت إلى 300 ألف جنيه، لاسيما وأن الإيقاف بدأ منذ وصول المركب فى 23 مايو الماضى وينتهى فى 23 يناير 2014 المقبل، أى بعد انتهاء موسم الصيد الجديد والذى يبدأ فى أول سبتمبر من كل عام".

وناشد الجميل اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى التدخل لدى قوات حرس الحدود، لرفع الإيقاف عن المركب، بخاصةً وأن المركب تم إيقافها فى السعودية وحبس طاقمها لمدة شهرين، فكيف يتم فرض عقوبة أخرى عليها لنفس السبب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً