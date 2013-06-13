السلطات المصرية تقرر وقف مركب صيد "محمد الجميل" 6 أشهر رغم محاكمتها في السعودية

كتب : محمد مقلد منذ 53 دقيقة

فوجئ سيد الجميل صاحب مركب الصيد محمد الجميل بالسويس، عقب عودة المركب لميناء الأتكة، بعد تنفيذ الحكم الصادر ضدها من السلطات السعودية بحجزها مع طاقمها المكون من 29 صياد وغرامة 50 ألف دولار، بقرار من السلطات المصرية بالتحفظ على المركب بالميناء وإيقافها عن العمل لمدة 6 أشهر، وإيقاف طاقمها عن ممارسة مهنة الصيد لنفس المدة.

يقول سيد الجميل صاحب المركب، "إنه لأول مرة فى التاريخ يتعرض مركب للحكم عليه مرتين فى واقعة واحدة".

وتابع، لـ"الوطن"، "قرار الإيقاف من شأنه تشريدي وتشريد طاقمها، فى ظل الديون التى تراكمت على المركب والتى وصلت إلى 300 ألف جنيه، لاسيما وأن الإيقاف بدأ منذ وصول المركب فى 23 مايو الماضى وينتهى فى 23 يناير 2014 المقبل، أى بعد انتهاء موسم الصيد الجديد والذى يبدأ فى أول سبتمبر من كل عام".

وناشد الجميل اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى التدخل لدى قوات حرس الحدود، لرفع الإيقاف عن المركب، بخاصةً وأن المركب تم إيقافها فى السعودية وحبس طاقمها لمدة شهرين، فكيف يتم فرض عقوبة أخرى عليها لنفس السبب.