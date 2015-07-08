"أوميغا" تُقدم فيلم جديد عن ساعاتها الثمينة

على الرغم من وصول ساعات "أوميغا" Omega إلى سطح القمر وإلى أعماق المحيطات إلا أن الاختبار الحقيقي يقع على معصمك في العالم الواقعي. وفي الفيلم القصير، "المجموعة" The Collection الذي نال إعجاب الجميع تستعرض لكم الدار عدداً من ساعاتها المفضلة من أوقات عمل وحفلات عملاء العلامة السويسرية في العالم الواقعي، والتي تم ارتداؤها من قبل عملاء علامة الساعات السويسرية الفاخرة.

كما يسعد دار "أوميغا" Omega أيضا بهذه المناسبة إطلاق الهاشتاج الرئيسي لها: #OMEGAmychoice والذي من خلاله، ستشجع عملاءها على مشاركتها بصور ساعاتهم على المنصات الاجتماعية الإلكترونية.

بإمكانك متابعة الفيلم القصير "المجموعة" The Collection على هذا الرابط:

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كما لمن يهمه الأمر بالإمكان متابعة تحضير الفيلم على هذا الرابط:

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