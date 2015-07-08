أسماء المكرمين من أوائل الثانوية العامة

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والطالبات الحاصلين على المركز الاول في الثانوية العامة في فرعيها العلمي والادبي وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية للعام الدراسي 2014 /2015 ..بنتائجهم قبل إعلانها رسميا او علمهم بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الطلبة في قصره في زعبيل مساء اليوم حيث بارك لهم التفوق والانجاز الذي حققوه والذي تم بجدارتهم وبمثابرتهم على الدراسة والنجاح والوصول الى هذه النتيجة المشرفة.

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> وهنأ سموه في هذا السياق كلا من الطالبة سارة عبدالرحمن أحمد "إماراتية" من مدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية في دبي والحاصلة على المركز الأول علمي بمعدل 99,9 درجة، والطالبة نورهان صلاح الدين علي السيد "مصرية" من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات في الفجيرة والحاصلة على المركز الاول مكرر علمي بمعدل عام 99,9 درجة، والطالبة هند علي سالم علي محمد الكعبي "اماراتية" من مدرسة الظفرة للتعليم الاساسي والثانوي بنات في دبي الحاصلة على المركز الاول أدبي بمعدل 99,9 درجة، والطالبة عنود عيضة عمر سعيد الكثيري "اماراتية" من ثانويات التكنولوجية التطبيقية في أبوظبي والحاصلة على المركز الأول بمعدل 98,3 درجة، والطالب محمد جاسم محمد عوض "اماراتي" من الثانويات الفنية في دبي والحاصل على المركز الاول بمعدل عام 97,3 درجة.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولياء أمور وذوي المتفوقين ووزارة التربية والمدارس التي تخرجوا منها مقدرا لهم سموه جهدهم ومتابعتهم للطلبة أثناء دراستهم وتشجيعهم للوصول الى هذا المستوى الرفيع من التحصيل العلمي.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من القيادات التعليمية.