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لمحبى الأكل الحرش فى رمضان بلاش الباذنجان المقلى عشان هتدفع التمن جوع وعطش

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لمحبى الأكل الحرش فى رمضان بلاش الباذنجان المقلى عشان هتدفع التمن جوع وعطش لمحبى الأكل الحرش فى رمضان بلاش الباذنجان المقلى عشان هتدفع التمن جوع وعطش
الباذنجان المقلى "مزاج" لدى البعض، فمحبو الطعام "الحرش" والأكلات الدسمة يفضلون هذا الصنف عن غيره، ولا يردعهم الصيام ولا يؤثر فيهم عطش ولا جوع، ولكن حسبما يوضح الدكتور محمد رؤوف، أخصائى الباطنة، فالباذنجان اختيار غير موفق على الإطلاق طوال شهر رمضان، ولكن يمكن طهيه وتقديمه بطرق مختلفة لتفادى أضراره.

"وعشان الباذنجان المقلى له طعم تانى"، ينصحك د. رؤوف بإمكانية التغلب على هذا الأمر بإعداد الباذنجان بشويه، وهو ما يجعله غير ممتلئ بالزيوت غير المفيدة والضارة بالفعل لصحة الصائم.

وعن أضرار الباذنجان المقلى فى رمضان، يحذر محمد تحذيرًا شديدًا الذين يتناولون الباذنجان المقلى على السحور أو حتى على الإفطار، فهو يرسب كمية من المشبعة والضارة بشدة فى الجسم، مما يعد سببًا فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وزيادة حدة الكوليسترول غير الجيد، كما يحد من الكوليسترول الصحى، وزيادة نسب الإصابة بدهون الكبد والجسم بشكل عام، كما أن الشرايين تعانى نتيجة ترسب الدهون.

والباذنجان سبب حقيقى فى الشعور بالعطش والجوع لصعوبة هضم المعدة له والتعامل مع دهنياته، كما يساعد على جفاف الحلق، ويرهق الأمعاء ليصبح سببًا رئيسيًا فى الحموضة، وحرقة المعدة، وعدم الشعور بالراحة بعد تناول الطعام وطوال فترة الصيام.

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مصر 365

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