لمريض القلب.. 7 نصائح لصيام آمن وصحى.. ملف تفاعلى

الكثير من مرضى القلب يرغبون فى الصيام وهناك بعض المرضى الذين يحظر عليهم الصيام، بسبب ما قد يتعرضون له من مضاعفات بينما يمكن للبعض الآخر الصيام باتباع بعض الإرشادات والنصائح، وذلك وفقًا لما يقرره الطبيب المعالج.

ويؤكد الدكتور وليد عمار أستاذ مساعد أمراض القلب بطب قصر العينى، إن صيام شهر رمضان يفيد بعض مرضى القلب حيث يساعد على ضبط مستوى السكر وضبط نسبة الكولسترول وكذلك الدهون.

وأشار إلى ضرورة اتباع مريض القلب سبع النصائح حتى يستفيد من فوائد الصيام ويتجنب المضاعفات.. للتعرف عليها اضغط هنا..