ديوان إليكترونى للمظالم لحل مشاكل المواطنين خلال فترة قصيرة بالإسكندرية

صرح هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه يتم حاليا إدخال نظاماً جديداً "ديوان مظالم الكترونياً" لحل مشاكل مواطنى الثغر خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، بحيث يقوم المواطن بالإبلاغ عن الشكوى الكترونياً للإدارة العامة لخدمة المواطنين التى يتواجد بها فريق بحث ومندوبون من كافة الجهات والإدارات التى يتم ربطها على بوابة المحافظة الالكترونية ويتم توجيه الشكوى للقيادة المختصة وفحصها ميدانياً إذا لزم الأمر وفى حالة عدم حلها أو رفعها للمحافظ فى الفترة الزمنية المحددة بحد أقصى 17 يوماً يتم التحقيق مع المسئول المختص وتوقيع الجزاء المناسب عليه الذى يصل إلى استبعاده عن العمل.

وأكد هانى المسيرى على أنه يحق للمواطن الإطلاع على تقرير المسئول الخاص بشكوته من خلال رقم سرى يمنح له بعد التقدم بشكواه التى يحدد لها رقم مسلسل لمتابعتها موضحاً أن الموقع الالكترونى الخاص بالشكاوى وأرقام التليفونات توجد بالأحياء وعلى موقع بوابة المحافظة بالإضافة لتلقى الشكاوى تليفونياً ويدويأً عن طريق مكتب الاستعلامات.

وأشار المسيرى إلى أنه تقرر ربط غرفة عمليات الطوارئ التى تعمل على مدار 24 ساعة بمكتب الشكاوى بتدريب مجموعة من الشباب العاملين وتعلية سرعة الإنترنت وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلى وسيتم الانتهاء من عمل تلك المنظومة خلال 6 أشهر من الآن، ومؤكدأ أنه تقرر عقد اجتماع دورى بإشرافه وبحضور المسئولين التنفيذيين للوقوف على المشكلات التى تحتاج للقرارات من مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وذلك يهدف إلى سرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فى شتى المجالات تمشياً مع سياسة الدولة الحديثة وتلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى المواطن اهتماماً كبيراً خاصة محدودى الدخل.

>