ديوان إليكترونى للمظالم لحل مشاكل المواطنين خلال فترة قصيرة بالإسكندرية

وأكد هانى المسيرى على أنه يحق للمواطن الإطلاع على تقرير المسئول الخاص بشكوته من خلال رقم سرى يمنح له بعد التقدم بشكواه التى يحدد لها رقم مسلسل لمتابعتها موضحاً أن الموقع الالكترونى الخاص بالشكاوى وأرقام التليفونات توجد بالأحياء وعلى موقع بوابة المحافظة بالإضافة لتلقى الشكاوى تليفونياً ويدويأً عن طريق مكتب الاستعلامات.
وأشار المسيرى إلى أنه تقرر ربط غرفة عمليات الطوارئ التى تعمل على مدار 24 ساعة بمكتب الشكاوى بتدريب مجموعة من الشباب العاملين وتعلية سرعة الإنترنت وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلى وسيتم الانتهاء من عمل تلك المنظومة خلال 6 أشهر من الآن، ومؤكدأ أنه تقرر عقد اجتماع دورى بإشرافه وبحضور المسئولين التنفيذيين للوقوف على المشكلات التى تحتاج للقرارات من مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وذلك يهدف إلى سرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فى شتى المجالات تمشياً مع سياسة الدولة الحديثة وتلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى المواطن اهتماماً كبيراً خاصة محدودى الدخل.
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