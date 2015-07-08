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إحالة 32 موظفا بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق لانصرافهم قبل مواعيد العمل

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إحالة 32 موظفا بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق لانصرافهم قبل مواعيد العمل إحالة 32 موظفا بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق لانصرافهم قبل مواعيد العمل
أحال على فايق جميل، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، 32 موظفا بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية إلى التحقيق لتوقيعهم في دفاتر الحضور والانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وكان مدير عام الإدارة قد شكل لجنة من المتابعة ضمت مصطفى الشراكى وسامح إبراهيم سعد وشحاتة مسعد إبراهيم كما ضمت أسامة عبد العال محفوظ ومحمد عبد العظيم عشماوي وطارق حامد عمر موجهوا التربية الاجتماعية بالإدارة، وسهام عبد الوهاب الدالي موجهة التربية الاجتماعية.

وتوجهت اللجنة لمدرسة جمال عبدالناصر، حوالي الساعة 25، 12ظهراً لتكتشف عدم وجود 32 موظف من اصل 36 موظف يشكلفون قوة العبمل بالمدرسة، رغم توقيعهم في دفاتر الحضور في خانة الانصراف عن ذات اليوم.

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مصر 365