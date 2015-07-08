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محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة

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محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والطالبات الحاصلين على المركز الاول في الثانوية العامة في فرعيها العلمي والادبي وثانويات  التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية للعام الدراسي 2014 /2015 ..بنتائجهم قبل إعلانها رسميا او علمهم بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الطلبة في قصره في زعبيل مساء اليوم حيث بارك لهم التفوق والانجاز الذي حققوه والذي تم بجدارتهم وبمثابرتهم على الدراسة والنجاح والوصول الى هذه النتيجة المشرفة .

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