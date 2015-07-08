أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات المكتب التنفيذى للغرفة التجارية بالمنيا

Google+ Print
بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات المكتب التنفيذى للغرفة التجارية بالمنيا بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات المكتب التنفيذى للغرفة التجارية بالمنيا
أسفرت انتخابات المكتب التنفيذى للغرفة التجارية بالمنيا عن فوز المهندس هشام مهنى برئاسة مجلس الإدارة وأحمد راضى نائب أول لرئيس المجلس وعادل الخطيب نائب ثان والمهندس وائل على قطب سكرتير عام والمهندس مصطفى النزهى أمينًا للصندوق والمحاسب مصطفى قطب عبودة أمين الصندوق المساعد.

كانت انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا قد أسفرت عن فوز جميع المرشحين من قائمة "العطاء المستمر"(7 أعضاء من المجلس السابق) وهم هشام مهنى ـ الرئيس السابق والحالى ـ وأحمد راضى ووائل على قطب ومحمد شعبان هدية وابراهيم احمد ابراهيم وهشام طلعت عزام وحسين يوسف رشوان.

وقد تم تعيين 7 أعضاء جدد بقرار من منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الداخلية، وهم: محمود حماده حسانين، وصلاح بدرى عبدالجواد، وعماد فتحى حبيب، ومصطفى النزهى، وعادل حسن الخطيب، ومصطفى قطب عبودة، وعمر أحمد عبدالرحمن.

وقد عقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له لاختيار المكتب التنفيذى الذى أسفر عن التشكي السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365