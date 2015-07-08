بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات المكتب التنفيذى للغرفة التجارية بالمنيا

أسفرت انتخابات المكتب التنفيذى للغرفة التجارية بالمنيا عن فوز المهندس هشام مهنى برئاسة مجلس الإدارة وأحمد راضى نائب أول لرئيس المجلس وعادل الخطيب نائب ثان والمهندس وائل على قطب سكرتير عام والمهندس مصطفى النزهى أمينًا للصندوق والمحاسب مصطفى قطب عبودة أمين الصندوق المساعد.

كانت انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا قد أسفرت عن فوز جميع المرشحين من قائمة "العطاء المستمر"(7 أعضاء من المجلس السابق) وهم هشام مهنى ـ الرئيس السابق والحالى ـ وأحمد راضى ووائل على قطب ومحمد شعبان هدية وابراهيم احمد ابراهيم وهشام طلعت عزام وحسين يوسف رشوان.

وقد تم تعيين 7 أعضاء جدد بقرار من منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الداخلية، وهم: محمود حماده حسانين، وصلاح بدرى عبدالجواد، وعماد فتحى حبيب، ومصطفى النزهى، وعادل حسن الخطيب، ومصطفى قطب عبودة، وعمر أحمد عبدالرحمن.

وقد عقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له لاختيار المكتب التنفيذى الذى أسفر عن التشكي السابق.